Haftanın sanat ajandası | 'Ege Havası'
“İş Sanat Anadolu Sergileri” devam ediyor. 22-23 Kasım tarihlerinde İş Bankası Edremit Şubesi’nde açık kalacak “Ege Havası”, zeytin ağaçları ve dalgalarla dolu resimleri bir araya getirecek.
MURAT ÖZTEKİN - Yönetmen Ahmet Sami Özbudak’ın imzası taşıyan “Tebdil” adlı oyunu 27 Kasım’da ENKA Sanat’ta tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.
“Rami Kütüphanesi”, 22-30 Kasım tarihleri arasında “Elvan-ı Efsun | Rengin Büyüsü” karma resim sergisine ev sahipliği yapıyor.
