Aydın Efeler’de kurulan AY-KONUT Yapı Kooperatifi, 28 yılda projeyi tamamlayıp teslim edemedi. Davacılar “Bütün usulsüzlüklere rağmen kooperatif hâlâ faaliyette” diye isyan etti.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Bir zamanlar komedi filmlerine bile konu olan “bitmeyen kooperatif inşaatı” Aydın’ın Efeler ilçesinde hâlâ devam ediyor.

28 yıldır tamamlanamayan AY-KONUT Yapı Kooperatifi Projesi, 800’den fazla aileyi mağdur etti. 1997 yılında evlerini ve arsalarını kooperatife devredip kiraya çıkan vatandaşlar, çeyrek asır geçmesine rağmen ne kira ödemesi alabildi ne de vaat edilen konutlara kavuşabildi.

Ay-Konut Yapı Kooperatifi Mağdurları Derneği Başkanı Meral Uğur ve avukatı Tolga Aydemir yaşanan süreci gazetemize anlattı.

Kooperatifin hukuken varlığını sürdürdüğünü anlatan avukat Aydemir, “Ciddi usulsüzlükler ve yönetimsel ihlaller tespit ettik. Gerekirse kayyım atanması da dâhil tüm hukuki yolları kullanacağız. Şu anda bizim açtığımız ve takip ettiğimiz 87 dava dosyası var. Açılan bireysel davalar birleştirildi. İlk davayı 2019 yılında açtık. Yüklenici firma yükümlülüğünü yerine getirmedi” ifadelerini kullandı.

Kooperatif yetkilileri imar izninin olmamasından dolayı evlerin teslim edilemediği savunmasını yaptı.

