Siyah-beyazlı yönetim, Benfica’ya dönmek isteyen Rafa Silva için bonservis talep etmeyip, mevcut borçtan indirim istemeyi planlıyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta son günlerin ana gündem maddesi olan Rafa Silva krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İdmanlara çıkmayan ve kontrollerinde herhangi bir sakatlığa rastlanmayan Portekizli yıldızın niyeti, Benfica’ya geri dönmek.

Siyah-beyazlı yönetim ise henüz Benfica ile resmi temaslara başlamış değil. Devre arasında Portekizli oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş’ta farklı bir formül gündeme geldi.

Yönetim öncelikle Rafa Silva’dan bonservis geliri elde etmek istiyordu.

Kriz fırsata çevrilecek! Beşiktaş'ta Rafa Silva depreminin yaraları hızlı sarılacak

HER GÜN TESİSTE

Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferlerinden kalan borcu azaltmak için Benfica ile pazarlığa oturacak. Buna göre siyah-beyazlılar, Portekiz ekibine, "Rafa Silva’dan bonservis bedeli almayalım, mevcut borcu indirelim" teklifini sunacak. Beşiktaş yönetiminin bu formülüne Benfica’nın da olumlu yaklaşması bekleniyor.

Rafa Silva şu anda sözleşmesinden dolayı tesise geliyor. Portekizli oyuncunun menajerinin "3 milyon avro verelim, bonservis alalım" teklifi ise reddedilmişti.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası