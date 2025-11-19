Türk savunma sanayii, Dubai Airshow 2025’te imzalanan ardı ardına anlaşmalarla uluslararası arenada yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kara ve hava platformlarını kapsayan peş peşe iş birlikleri, hem teknolojik kapasiteyi hem de Ankara’nın bölgesel savunma etkisini daha da güçlendirdi. CES İleri Kompozit’in Wahash 8x8 için kritik parçalar üretmesinden TUSAŞ–BAE Systems mutabakatına kadar uzanan bu imza trafiği, Türkiye’nin küresel savunma ekosistemindeki yerini hızla yukarı taşıdı.

CES İLERİ KOMPOZİT’TEN WAHASH 8X8 İÇİN KRİTİK PARÇALAR

CES İleri Kompozit, BAE merkezli Calidus ile yaptığı iş birliği kapsamında Wahash 8x8 zırhlı savaş aracı için parçacık astarları ve pontonlar sağlayacak. Anlaşma, Dubai Airshow 2025 sırasında duyuruldu.

Bu kapsamda üretilecek spall liner tabakaları, zırh delindiğinde iç bölmeye saçılan parçaların yayılmasını engelliyor.

Karada görev yapan personelin güvenliği açısından kritik öneme sahip bu sistem, Türkiye’nin kompozit teknolojilerindeki yükselişini bir kez daha teyit etti.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 13 yeni anlaşma imzalansı.

WAHASH 8X8, KORKUT ENTEGRASYONUYLA SAHNEYE ÇIKTI

Wahash 8x8, KORKUT 35 mm hava savunma sistemine sahip ilk yabancı platform olarak öne çıkıyor.

ASELSAN tarafından KORKUT 141/35 olarak adlandırılan BAE varyantı, IDEX2025’te görücüye çıktı. Radar ve komuta araçlarıyla birlikte 2024’te kapsamlı atış testleri gerçekleştirildi.

MİLLİ İHA’LARA GLOBAL İLGİ: TUSAŞ–BAE SYSTEMS ANLAŞMASI

Türkiye’nin insansız hava araçlarında elde ettiği başarı, BAE Systems ile TUSAŞ arasında imzalanan stratejik mutabakat zaptıyla yeni bir aşamaya taşındı. TUSAŞ kaynaklarına göre iki şirket, artan küresel talebi karşılamak üzere İHA sistemleri ve ilgili teknolojilerde ortak çalışmalar yürütecek.

ORTAK MÜHENDİSLİK EKİBİ GELİYOR

Mutabakat çerçevesinde Türkiye ile BAE arasında mühendis ve uzmanlardan oluşan ortak ekipler kurulacak. Bu ekipler, geleceğin insansız hava sistemlerine yönelik fırsatları değerlendirecek, yeni teknolojiler için kapılar aralayacak.

Türkiye’nin lider havacılık şirketi TUSAŞ, bu iş birliğiyle hem ilerleme hızını artırmayı hem de yeni pazar alanlarına açılmayı amaçlıyor.

BAE SYSTEMS’TEN TÜRKİYE MESAJI

BAE Systems FalconWorks Genel Müdürü Dave Holmes, iki ülke arasındaki güçlü bağlara değindi. Holmes, "Bu mutabakat zaptını iki büyük şirket arasındaki derin ve anlamlı bir ittifakın başlangıcı olarak görüyoruz. Her iki tarafın da birbirini tamamlayan becerileri ve yetenekleri ile güçlü bir insansız sistem portföyü var. Bunları bir araya getirerek etkileyici ve maliyet açısından verimli çözümler oluşturabiliriz." dedi.

