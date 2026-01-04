KPSS/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merkezi atama takvimi doğrultusunda başvurularını gerçekleştiren adayların gündeminde KPSS/2 tercih sonuçları var. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanan adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulama yaparken sistemde yoğunluk yaşanıyor.

KPSS-2025/2 tercihleri için verilen süre 25 Aralık 2025 tarihinde doldu. Merkezi atamalarda başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da merkezi atamalar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki tarih belli oldu mu, KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KPSS-2024/2 tercih süreci, 19–26 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Tercih işlemlerinin ardından adayların merakla beklediği KPSS yerleştirme sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Bu nedenle KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuç ekranına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİNE AİT BELGELERİ İLGİLİ KURUMLAR DUYURACAK

Öte yandan, KPSS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ataması yapılan adaylar için göreve başlama süreci ve gerekli belgeler de ilgili kurumlar tarafından duyuruluyor. Adayların, atama işlemlerine ilişkin açıklamaları takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

