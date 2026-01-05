Memur zammıyla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavan ücreti de arttı. Kıdem tazminatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde 10 bin 29 lira arttı. İşte detaylar...

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonuyla memur ve emekli zammı kesinleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.



KIDEM TAZMİNATI TAVANINA ZAM

Memur zammıyla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da arttı. Kıdem tazminatı tavanı memur maaşına gelen yüzde 18,6 oranında arttı.

Kıdem tazminatı tavanı 2026da ne kadar oldu? 10 bin liralık artış var

2026 KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ

2025'in Temmuz-Aralık ayında 53 bin 919 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2026'da ise 10 bin liradan fazla artacak. 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde kıdem tazminatı tavanı 63 bin 948 lira olarak uygulanacak.

