Polis, doktor, öğretmen... Enflasyon farkı belli oldu! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zammını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam alacak.
MEMURLARIN ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri ise 2026'nın ilk 6 ayı için toplu sözleşmeden yüzde 11 zam almıştı. 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ise yüzde 6,85 oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI
Yüzde 11'lik zamma, yüzde 6,85'lik enflasyon farkı eklenince memur ve memurların kümülatif zam oranı yüzde 18,6 oldu.
Yani memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk yarısında yüzde 18,6 oranında zam alacak.
MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Peki yüzde 18,6'lık zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
|ÜNVAN
|DERECE
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ
|Şube Müdürü
|1/4
|76.659 TL
|90.917 TL
|Memur
|9/1
|52.617 TL
|62.403 TL
|Uzman Öğretmen
|1/4
|67.776 TL
|80.382 TL
|ÜNVAN
|DERECE
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ
|Öğretmen
|1/4
|61.146 TL
|72.519 TL
|Başkomiser
|3/1
|74.490 TL
|88.345 TL
|Polis Memuru
|8/1
|68.084 TL
|80.747 TL
|ÜNVAN
|DERECE
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ
|Uzman Doktor
|1/4
|126.119 TL
|149.577 TL
|Hemşire
|5/1
|61.759 TL
|73.246 TL
|Mühendis
|1/4
|78.200 TL
|92.745 TL
|ÜNVAN
|DERECE
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ
|Teknisyen
|11/1
|54.547 TL
|64.692 TL
|Profesör
|1/4
|111.348 TL
|132.058 TL
|Araştırma Gör.
|7/1
|73.792 TL
|87.517 TL
|ÜNVAN
|DERECE
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ
|Vaiz
|1/4
|63.916 TL
|75.804 TL
|Avukat
|1/4
|73.515 TL
|87.188 TL