Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zammını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam alacak.

MEMURLARIN ENFLASYON FARKI NE KADAR? Memur ve memur emeklileri ise 2026'nın ilk 6 ayı için toplu sözleşmeden yüzde 11 zam almıştı. 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ise yüzde 6,85 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI Yüzde 11'lik zamma, yüzde 6,85'lik enflasyon farkı eklenince memur ve memurların kümülatif zam oranı yüzde 18,6 oldu.

Yani memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk yarısında yüzde 18,6 oranında zam alacak.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI Peki yüzde 18,6'lık zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Şube Müdürü 1/4 76.659 TL 90.917 TL Memur 9/1 52.617 TL 62.403 TL Uzman Öğretmen 1/4 67.776 TL 80.382 TL

ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Öğretmen 1/4 61.146 TL 72.519 TL Başkomiser 3/1 74.490 TL 88.345 TL Polis Memuru 8/1 68.084 TL 80.747 TL

ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Uzman Doktor 1/4 126.119 TL 149.577 TL Hemşire 5/1 61.759 TL 73.246 TL Mühendis 1/4 78.200 TL 92.745 TL

ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Teknisyen 11/1 54.547 TL 64.692 TL Profesör 1/4 111.348 TL 132.058 TL Araştırma Gör. 7/1 73.792 TL 87.517 TL

ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Vaiz 1/4 63.916 TL 75.804 TL Avukat 1/4 73.515 TL 87.188 TL

