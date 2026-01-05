6 aylık enflasyon verilerinin belli olması ardından gözler zamlı maaşların ve maaş farklarının ödeneceği tarih merak konusu oldu. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farklarının ödeme tarihi belli oldu mu?

Enflasyon verilerinin açıklanması ardından memur ve emeklilerin ocak zammı netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı yüzde 12,19 olurken; memur ve memur emeklileri yüzde 18.60 zam alacak. Zam haberleri ardından gözler bir kez daha maaş ödeme günlerine çevrildi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 16 bin 881 lira. En düşük maaş yüzde 12,19 zam yapılması halinde 18 bin 938 liraya çıkacak.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YACAK? Memur ve memur emeklilerinin maaş ödemeleri, mevzuat gereği her ayın 15’inden itibaren yapılmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan maaş artışlarının ayın 15’inden sonra geçerli olması nedeniyle, ayın ilk 14 günlük dönemine ilişkin maaş farkı oluşmaktadır. Ocak zammından kaynaklanan fark ödemelerinin ay içerisinde hesaplara yatırılması planlanırken, kesin ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. İlk zamlı maaşların ise şubat ayında ödenmesi öngörülmektedir.

Bu farklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ayrıca ödenmekte; ödeme tarihleri her yıl zam oranlarının netleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Hak sahipleri, kendilerine tanımlanan maaş farklarını anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ya da ATM’ler üzerinden tahsil edebilmektedir.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ SSK emeklilerine yapılan ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17’si ile 26’sı arasında gerçekleştiriliyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını genellikle her ayın 25-28’i arasında alıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ Tahsis numarasının son rakamına göre 4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri belirleniyor. Son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarasının son rakamına göre 4B BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri belirleniyor. Son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

