Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul'da gün içinde en düşük 11.510,19 puanı, en yüksek 11.726,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa yüzde 0,5 artışla 6 milyon 310 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 203,62 puan artarak 11.702,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,34 puan ve yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.510,19 puanı, en yüksek 11.726,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puandan tamamladı.

Borsa ve altında yükseliş! Yeni yılın ilk haftasında gözler piyasalarda

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 225,49 puan ve yüzde 1,80 artışla 12.739,47 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,43, mali endeks yüzde 1,36, sanayi endeksi yüzde 1,26 ve hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 27'si geriledi 6 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa ve altında yükseliş! Yeni yılın ilk haftasında gözler piyasalarda

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 2025'in reel getiri şampiyonu enflasyonun ardından belli oldu

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 445 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 445 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 310 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,78 bileşik getirisi yüzde 36,63 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,9347, satışta 43,1068 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42.8510, satışta 43.0227 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,699, sterlin/dolar paritesi 1,3494 ve dolar/yen paritesi 156,531 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 61,3 dolardan işlem görüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası