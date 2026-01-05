2025’te yıllık enflasyonun %30,89 olarak açıklanmasının ardından yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu. Geçen yılın şampiyonu gram altın, reel getiride ilk sırada yer aldı. TL mevduat ve Euro da reel getiri sundu. Dolar ve borsa (BİST 100) ise reel kayıpla yılı tamamladı. İşte yatırım araçlarının 2025 yılındaki reel getirileri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi—Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında enflasyon %30,89 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yıl yatırım araçlarının reel getirileri de belli oldu.

Türkiye’de geleneksel olarak öne çıkan yatırım araçlarının nominal primleri 2025 yılında şöyle gerçekleşmişti:

-Gram altın: %105,90

-TL mevduat: %41,00 (Stopaj sonrası yaklaşık oran)

-Euro: %37,80

-Dolar: %21,50

-Borsa (BİST 100): %14,56

REEL GETİRİLER

Yıllık enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında ise geçen yıl reel getiriler şu şekilde:

-Gram altın: %57,31

-TL mevduat: %7,72 (Stopaj sonrası yaklaşık oran)

-Euro: %7,28

-Dolar: %-7,17

-Borsa (BİST 100): %-12,48

GRAM ALTIN ZİRVEDE

Geçen yıl altın yatırımcısı, enflasyon karşısında en yüksek reel kazancı elde eden grup olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, dolar endeksinde gerileme ve ABD Merkez Bankasının yeniden faiz indirimlerine başlaması; 2.625 dolardan yıla başlayan ons altın fiyatını, aralık ayının son haftasında 4.550 dolar rekoruna kadar taşımıştı. Onstaki bu yükselişle birlikte iç piyasada da gram altın fiyatı 2025 yılında 2.890 TL’den 5.951 TL’ye yükseldi.

TL MEVDUAT VE EURO

İç piyasada dezenflasyon sürecinin tesisi için 2025’te de devam eden sıkı para politikası, TL mevduat getirisinin de reel olarak pozitif bölgede kalmasını beraberinde getirdi.

Dolar endeksinin geçen yıl %-9,4 düşüşle 100 seviyesinin altına gerilemesi ile birlikte diğer rezerv paralar prim yaptı. EUR/USD paritesi %13,35 yükselişle 2025’i tamamladı. Paritedeki bu primin etkisiyle iç piyasada da Euro 50,00 TL’yi aştı ve 2025’te reel getiri sunan yatırım araçları arasında yer aldı.

DOLAR VE BORSA

Dolardaki prim ise geçen yıl enflasyonun altında kaldı ve ABD para birimi, reel kayıpla 2025’i bitirdi.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de 2025’te reel kayıp yaşayan yatırım araçları arasında yer aldı. Sıkı para politikasının etkileri ve alternatif yatırım araçlarına ilginin artması, borsanın performansını sınırladı.

Ancak borsada geçen yıl 3 milyar dolar civarında net yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti. Bu yılın ilk günlerinde ülke risk priminin 204’e kadar gerilemesi ve son 7 yılın en düşük seviyelerini görmesi, hisse senedi piyasalarının 2026’ya daha pozitif başlangıç yapmasını destekledi.

