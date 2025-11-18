Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, göreve başlamasının ardından ilk kez Türkiye’yi gündemine alarak Ankara’ya kritik bir ziyaret hazırlığına girdi. Diplomasi kulislerini hareketlendiren bu temasın en dikkat çekici yönü ise Lee’nin beraberinde getireceği kapsamlı savunma paketi. İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısını aralayacak görüşmelerde nükleer enerji, yapay zeka ve yüksek teknoloji iş birlikleri de masaya yatırılacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, önümüzdeki hafta Türkiye’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Seul yönetimi, savunmadan nükleer enerjiye ve biyoteknolojiye uzanan geniş kapsamlı iş birliği başlıklarını Ankara ile yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, iki ülkenin liderlerinin bir araya gelerek stratejik alanlarda mutabakat zaptları imzalayacağını duyurdu. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lee Jae Myung’ın, iki ülke arasındaki yeni dönemin çerçevesini çizeceği ifade edildi.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilen Devlet Başkanı Lee, geçiş süreci olmadan, derhal görevine başladı. Lee, başkomutanlık dahil devlet başkanlığı yetkilerini, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho'dan devraldı.

MIKTA VE G20 TRAFİĞİ: TÜRKİYE KİLİT MASADA

Lee Jae Myung, Türkiye ziyareti öncesinde G20 Liderler Zirvesi için Johannesburg’a gitti. Zirve marjında MIKTA ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’dan oluşan bu orta güç platformunda Ankara’nın rolünün giderek büyüdüğü vurgulandı.

Güney Koreli liderin temasları sadece G20 ile sınırlı kalmayacak; Küresel Güney ülkelerine yönelik diplomatik açılımın merkezinde Türkiye’nin de yer aldığı bildirildi.

ORTADOĞU–AFRİKA HATTINDA GENİŞ TUR

Lee, Türkiye ziyaretinden önce dört ülkeyi kapsayan bir tur başlattı. İlk durak Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile savunma sanayii, yapay zeka ve stratejik sektörler üzerine görüşmeler yapılacak.

Daha sonra Mısır’a geçecek olan Lee’nin, Kahire’de Sisi ile görüşmesi ve Kahire Üniversitesi’nde Orta Doğu vizyonuna dair bir konuşma yapması bekleniyor.

Johannesburg’da ise iklim krizi, sürdürülebilir büyüme ve küresel kalkınma başlıklarında Güney Kore’nin G20 tavrını ortaya koyacağı belirtildi.

TÜRKİYE İLE SAVUNMADA YENİ DÖNEM

Lee Jae Myung’ın Ankara’da Türk savunma sanayii şirketlerini ziyaret etmesi bekleniyor. Nükleer enerji, yapay zeka, yüksek teknoloji envanteri ve biyoteknoloji alanlarında ortak projeler ele alınacak.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası