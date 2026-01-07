MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, e-ithalatta basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılmasını "kritik dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Özdemir, 30 avro altı gönderilerin normal ithalata tabi tutulmasıyla ucuz ithalatın önüne geçileceğini, yerli üreticinin nefes alacağını ve iç piyasada “adil rekabet” döneminin başlayacağını vurguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Yayımlanan karar ile yurt dışından 30 euroya kadar olan eşyaların gümrüksüz getirilmesine izin veren, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Kararı değerlendiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Bakan Bolat'a teşekkür edip şunu paylaştı:

"E-ithalatta basitleştirilmiş gümrük uygulamasının sona erdirilmesini ve 30 avro altı gönderilerin normal ithalat işlemlerine tabi tutulmasını, üretimin ve iç piyasa dengesinin korunması açısından yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz.

"İSTİHDAM ARTACAK"

Uzun süredir iş dünyasının gündeminde olan bu düzenleme, yurt içinde üretim yapan firmalarımızın rekabet gücünü zayıflatan uygulamaların önüne geçilmesi ve ticarette daha adil bir zeminin oluşması bakımından önemlidir. Bu adımın, üretim, yatırım ve istihdam kararlarında öngörülebilirliği artıracağına inanıyoruz.

Sürecin, iç piyasada üretimi ve tedariki güçlendiren, yerli firmaların sürdürülebilir şekilde büyümesini destekleyen bir çerçevede ilerlemesini önemsiyoruz. İş dünyası olarak, üretim ekonomisini esas alan her yapısal düzenlemenin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yaklaşımı ve çalışmaları dolayısıyla Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

