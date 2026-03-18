Türkiye - Romanya maçının biletleri satışta! Fiyatlar belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye - Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finali müsabakasının bilet satışıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Biletlerin www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabileceği ifade edilirken, biletler süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabileceği, bilet sahiplerinin de karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabileceği belirtildi.
Türkiye - Romanya maçının bilet fiyatları şöyle:
VIP: 5 bin TL
Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 TL
Batı Alt 102-125: 3 bin TL
Doğu Alt 114-117: 3 bin TL
Batı Alt 103-124: 2 bin 750 TL
Doğu Alt 113-118: 2 bin 750 TL
Batı Üst 401-430: 2 bin 500 TL
Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 TL
Batı Üst Köşe Bloklar:2 bin TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin TL
Kuzey Alt: bin 250 TL
Güney Alt: bin 250 TL
Kuzey Üst: bin 250 TL
Güney Üst: bin 250 TL