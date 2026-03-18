A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye - Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finali müsabakasının bilet satışıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Biletlerin www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabileceği ifade edilirken, biletler süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabileceği, bilet sahiplerinin de karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabileceği belirtildi.

Türkiye - Romanya maçının bilet fiyatları şöyle:

VIP: 5 bin TL

Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 TL

Batı Alt 102-125: 3 bin TL

Doğu Alt 114-117: 3 bin TL

Batı Alt 103-124: 2 bin 750 TL

Doğu Alt 113-118: 2 bin 750 TL

Batı Üst 401-430: 2 bin 500 TL

Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 TL

Batı Üst Köşe Bloklar:2 bin TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin TL

Kuzey Alt: bin 250 TL

Güney Alt: bin 250 TL

Kuzey Üst: bin 250 TL

Güney Üst: bin 250 TL

