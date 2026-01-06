Arnavutköy'de bulunan göldeki toplu balık ölümleri sonrası İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan incelemelerde, gölü besleyen dereye 9 hayvancılık işletmesi tarafından borular vasıtasıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıklarının döküldüğü, bu durumun toplu balık ölümlerine neden olduğu vurgulandı. Müdürlük, gerekli idari işlemlerin uygulandığını belirtti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arnavutköy ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan gölde toplu balık ölümleri yaşandığı yönündeki ihbarlar üzerine bölgede denetim gerçekleştirildiğini duyurarak, "Yapılan incelemelerde, gölü besleyen dereye 9 hayvancılık işletmesi tarafından borular vasıtasıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıklarının döküldüğü, bu durumun toplu balık ölümlerine neden olduğu tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Müdürlüğün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne "Alo WhatsApp ihbar hattı" üzerinden, Arnavutköy ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan gölde toplu balık ölümleri yaşandığı yönünde şikayetler ulaştığı bildirildi.

İstanbul'da 'toplu balık ölümü' alarmı! Sebebi belli oldu

İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte ihbara konu bölgede denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan incelemelerde, gölü besleyen dereye 9 hayvancılık işletmesi tarafından borular vasıtasıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıklarının döküldüğü, bu durumun toplu balık ölümlerine neden olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen ihlaller kapsamında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 20. maddesi (zararlı maddeler dökülmesi) gereğince 9 işletme sahibine toplam 1 milyon 327 bin 354 lira idari para cezası uygulanmıştır. Su kaynaklarımızı ve doğal yaşamı kirleten hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyecek olup, denetimler kararlılıkla sürdürülecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası