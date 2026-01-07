İçişleri Bakanlığı, yurdun bazı bölgeleri için fırtına, kuvvetli rüzgar, sağanak ve tipi uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan güncel verilere dayanarak yurt genelinde bazı bölgeler için dikkat çekici hava uyarıları yaptı. Açıklamada, özellikle Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Buna ek olarak, kıyı Ege ile zamanla Marmara’nın batısı ve İç Ege’de fırtına, Marmara’nın güneybatısı ile Ege’nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına etkili olacak.

BU GECE BAŞLAYACAK

Yetkililer, Balıkesir’in güney ve batısı, Çanakkale ve İzmir’de bu gece saatlerinden itibaren, Manisa, Aydın, Bursa’nın güneyi, Kütahya’nın batısı ve Muğla’da perşembe sabahından itibaren, öğle saatlerinde ise Antalya çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu vurgulandı.

Bakanlık, vatandaşları olası ulaşım aksamaları, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle hatırlatıldı.

