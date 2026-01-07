Kar, fırtına ve sağanakta kritik tarih! İstanbul ve Ankara dahil 63 kente sarı kodlu uyarı
Yeni yılın ilk günleri kar yağışı ile başladı ancak son günlerde sıcaklıklar yeniden mevsim normalleri ve üzerine döndü. Hava açtı, sağanak ve kar geride kaldı ancak durum yarından itibaren değişecek. Özellikle İstanbul'da yarın başlaması beklenen kuvvetli sağanak ilerleyen günlerde yerini kara bırakacak. AKOM ve Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, 63 ilde sarı kodlu uyarı verildi. İşte uzmanlardan gelen açıklamalar ve milyonların merakla beklediği kritik tarih...
AKOM YARINA DİKKAT ÇEKTİ
AKOM, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada akşam saatlerinde rüzgarın kuvvetleneceğini ve yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınaya döneceğini, bunun da beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerini getireceğini ifade etti. Açıklamada, "Sıcaklıkların perşembe günü itibari ile 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" ifadelerine de yer verildi.
AKOM'DAN İKİNCİ UYARI
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra AKOM'dan İstanbul için bir uyarı daha geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde, yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması beklenirken hafta başından beri 15-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibari ile 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.
Bu nedenle bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir."
İSTANBUL'DA PAZARTESİYE DİKKAT!
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, X hesabından önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna dair tahminlerini paylaştı. Çarpıcı ifadeler kullanan Öztel, "İstanbul’da kar havası yavaş yavaş oluşuyor. Bugün yerel, yarın kent genelinde yağmur, sonra Cuma sabahı belki birazcık kar. Fakat hepsi bu değil. Şimdiki tahminler olumsuz yönde değişmezse 12 Ocak Pazartesi şehir genelinde kar, yer yer yoğun kar görülebilir" dedi.
"ETKİSİ NE OLACAK HENÜZ TAM OTURMADI"
Öte yandan Hava Forum'un hesabından yapılan paylaşımda da 12 Ocak işaret edildi. Paylaşımda, "İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı bekliyoruz. Etkisi ne olacak henüz tam oturmadı. Takipteyiz" ifadesi yer aldı.
63 KENTE SARI KODLU UYARI
Yurt genelinde sıcaklıkların yeniden düşmesiyle hem kuvvetli sağanak, hem fırtına bekleniyor. Öte yandan doğudaki illerde de çığ tehlikesi bulunmakta. Meteoroloji, tehlike bulunan illeri yarın için tek tek uyardı.
Ankara ve İstanbul dahil sarı kodlu uyarı verilen 63 il şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova ve Düzce.