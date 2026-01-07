Yeni yılın ilk günleri kar yağışı ile başladı ancak son günlerde sıcaklıklar yeniden mevsim normalleri ve üzerine döndü. Hava açtı, sağanak ve kar geride kaldı ancak durum yarından itibaren değişecek. Özellikle İstanbul'da yarın başlaması beklenen kuvvetli sağanak ilerleyen günlerde yerini kara bırakacak. AKOM ve Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, 63 ilde sarı kodlu uyarı verildi. İşte uzmanlardan gelen açıklamalar ve milyonların merakla beklediği kritik tarih...

AKOM, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada akşam saatlerinde rüzgarın kuvvetleneceğini ve yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınaya döneceğini, bunun da beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerini getireceğini ifade etti. Açıklamada, "Sıcaklıkların perşembe günü itibari ile 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" ifadelerine de yer verildi.

Kar, fırtına ve sağanakta kritik tarih

AKOM'DAN İKİNCİ UYARI

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra AKOM'dan İstanbul için bir uyarı daha geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde, yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması beklenirken hafta başından beri 15-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibari ile 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir."