ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı dikkat çeken sorularıyla izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın bugünkü bölümünde sorulan "Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğundaki bir yolu saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar?" sorusu gündeme geldi.

8 Ocak 2026 tarihli bölümde, yarışmacılar mantık ve matematik sorularıyla da ter döktü. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam eden programda, Ay mesafesi sorusu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu, saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar?

A) 6 gün

B) 6 hafta

C) 6 ay

D) 6 yıl

Doğru cevap "C" şıkkıdır.

