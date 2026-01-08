Premier Lig’de sezonun en çok konuşulan mücadelelerinden biri bu akşam Londra’da oynanacak. Şampiyonluk yarışında zireveyi hedefleyen Arsenal ve Liverpool büyük bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ''Arsenal - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' merak ederken maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu netleşti.

2025-26 sezonunda Premier Lig’de zirve yarışını sürdüren Arsenal, 20 maç sonunda topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performansıyla dikkat çekerken, attığı 40 gole karşılık kalesinde yalnızca 14 gol gördü ve +26 averaj yakaladı. Liverpool ise 20 karşılaşma sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan topladı ve ligde 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte 32 gol atarken, 28 gol yedi. Peki, Arsenal - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Liverpool maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, beIN Sports yayın platformları üzerinden maçı şifreli izleyebilecek.

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal - Liverpool karşılaşması bu akşam oynanacak. İngiltere Premier Lig mücadelesi, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

ARSENAL’DE EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Arsenal’de Liverpool maçı öncesinde bazı eksikler var. Max Dowman ve Cristhian Mosquera ayak bileği sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Riccardo Calafiori de sakatlık sebebiyle maç kadrosunda yer almayacak. Kai Havertz’in ise hücum hattındaki rotasyon nedeniyle yedek başlaması bekleniyor.



ARSENAL - LIVERPOOL MUHTEMEL 11MAÇ KADROSU

Arsenal: D. Raya, J. Timber, W. Saliba, Gabriel, P. Hincapié, M. Ødegaard, M. Zubimendi, D. Rice, B. Saka, V. Gyökeres, L. Trossard

Liverpool: Alisson, C. Bradley, I. Konaté, V. van Dijk, A. Robertson, R. Gravenberch, A. Mac Allister, J. Frimpong, D. Szoboszlai, F. Wirtz, C. Gakpo



