Fenerbahçe'nin Temmuz 2024'te 19,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Faslı golcü için sarı-lacivertlilere teklif yaptı.

Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.

KİRALAMA TEKLİFİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; İngiliz kulübü, 28 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi iletti. Sarı-lacivertli kulübe verilen teklifin satın alma opsiyonu içerip içermediği henüz netleşmezken, oyuncunun Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Youssef En-Nesyri

25 MAÇTA 8 GOL

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcu, bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplam 25 maçta forma giydi ve süre aldığı bin 779 dakikada 8 gol, bir asistlik skor katkısı verdi.

