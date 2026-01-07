Sosyal konuttaki muazzam başarı

Deprem bölgesinde 2,5 yılda 500 bin konut yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum burada muazzam bir iş çıkardı. Şimdi aynısı sosyal konut projesinde yapılacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 242 bin geçerli başvuru yapıldı. İstanbul 1 milyon 235 bin başvuruyla ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir onu izledi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beştepe’deki kabine toplantısının ardından basın mensuplarının 500 bin sosyal konut projesine dair soruları üzerine şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 500 bin sosyal konut inşa edeceğimiz Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde 5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvuruları geçerli sayıldı...

Projemize en çok başvuru İstanbul’dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara’dan 287 bin 94 ve İzmir’den 221 bin 921 başvuru yapıldı. Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıklarımızı tamamladık; sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık’ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman’da kuraları çektik. Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Van’da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız...”

CHP bu tabloya iyi bakmalı. Daha su veremeyen, altyapı hizmetleri getiremeyen CHP nerede hata yaptığına iyi bakmalı. En basit hizmeti bile veremiyorlar. Hükûmet 2,5 yılda 500 bin konut yaptı. Şimdi herkes biliyor ki, 500 bin sosyal konutu da yapar ve teslim eder.

Ama vatandaş aynı şeyi CHP için diyemiyor. Bu kadar sıkıntıya rağmen CHP asla alternatif olamıyor. Emeklinin hâli ortada. Düşünün bir seçim olsa deprem bölgesi kime oy verir. Sosyal konut projesine yazılanlar kimden daha ümitli? Muhalefetten mi yoksa hükûmetten mi? Gerçekler net bir şekilde ortada.

Ankara vatandaşa doğru dürüst su veremiyor. Bursa öyle. Altyapı hizmetleri yok. Doğru dürüst hizmet yok. Sonra niye iktidar olamıyoruz diyorlar. İşte bundan!

İsrail’in, Türkiye’nin Orta Doğu’daki projelere katılmasını engelleme şansı azalıyor

The Jerusalem Post gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, İsrail’in, Türkiye’nin Suriye ve Gazze Şeridi’ndeki bazı projelerde yer almasına yönelik “hayır” deme seçeneğinin giderek azaldığı belirtildi. İsrail’in Gazze’de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü’nde Türkiye’nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak Tel Aviv’in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi. İsrail’in Türkiye’nin Orta Doğu’daki çeşitli projelere dâhil olmasını engelleme şansının azaldığını dile getiren kaynak, “İsrail’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda ABD Başkanı Donald Trump’a ‘hayır’ deme sayısının bir sınırı var. Trump’ın ona (Erdoğan’a) ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail’in Gazze’deki Türk güçlerine ‘hayır’ demesinden sonra, geriye kaç tane ‘hayır’ kaldığı sorusu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Bu yazıyı herkes dikkatle okumalı. Özellikle Türkiye ile Venezuela’yı kıyaslayanlar. Türkiye büyük ve güçlü ülke. ABD nezdinde de öyle. İsrail bile olsa Türkiye söz konusu olduğunda işi zor.

Bunu İsrail medyası söylüyor. Türkiye’nin başarıları engellenemez. İsrail de bazı gerçekleri kabul etmek zorunda. Ülkemizde küçük düşünen bazı beyinler, bu yazıları iyi idrak etmeli.

