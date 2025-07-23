Türkiye’den Kore’ye teknoloji köprüsü! Baykar ve Korean Air imzaları attı

Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü firmalarından Baykar, Güney Kore'nin ulusal hava yolu şirketi Korean Air ile önemli bir iş birliği adımı attı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında imzalanan mutabakat zaptı ile taraflar, havacılık ve savunma teknolojileri alanında ortak projelerde çalışma konusunda anlaşmaya vardı.

Savunma sanayinde Türkiye'nin gurur markalarından Baykar, Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air ile uluslararası savunma işbirliğini kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında duyuruldu.

İMZALAR İSTANBUL'DA ATILDI

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle düzenlenen IDEF 2025 Fuarı'nda imza töreni düzenlendi. Törende, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Korean Air Genel Müdürü Kh Lee, iki kurum arasında savunma sanayi işbirliğini içeren mutabakat zaptına imza attı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen tören, fuarın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

KIZILELMA SAHADA, İŞBİRLİĞİ MASADA

IDEF 2025’te Baykar standında sergilenen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Anlaşmanın, bu tür yüksek teknoloji ürünlerinin Kore ile ortak geliştirilmesine yönelik potansiyel adımların da önünü açabileceği ileri sürüldü.

İmzalanan mutabakat zaptı ile Baykar, Asya-Pasifik bölgesinde stratejik ortaklıklarını derinleştirirken, Korean Air ise savunma havacılığı alanındaki teknolojik dönüşümde Türkiye ile işbirliğini genişletmeyi hedefliyor.

IDEF 2025’in "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, anlaşma kapsamında taraflar, savunma teknolojileri, insansız hava araçları ve mühendislik alanlarında işbirliği geliştirme fırsatlarını değerlendirecek.