Baykar ve Azerbaycan’dan stratejik hamle! TB2 ve Akıncı’dan sonra şimdi de ortak savunma ağı kuruluyor

IDEF-2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında, Baykar ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasında "Lojistik Destek ve Satış Anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma işbirliği, IDEF-2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında atılan stratejik imzayla yeni bir boyuta taşındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Türk savunma teknolojileri firması Baykar, "Lojistik Destek ve Satış Anlaşması" imzalayarak, iki ülke arasındaki askeri teknoloji ortaklığını daha da güçlendirdi. Anlaşma, Milli Savunma Bakanlığı himayesinde İstanbul'da düzenlenen IDEF-2025 fuarının en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

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Türkiye’nin öncü savunma sanayi firması Baykar, anlaşmayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada "Bu işbirliğinin her iki kardeş ülke için de faydalı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

TB2 VE AKINCI İLE GELEN GÜVEN

Baykar’ın dünya çapında tanınan insansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Akıncı, Azerbaycan ordusunun 2020 Karabağ Savaşı’ndaki başarısında etkin rol oynamıştı.

Yeni imzalanan anlaşmayla birlikte iki ülke insansız sistemler, havacılık altyapısı ve lojistik destek alanlarında daha entegre bir yapı kuracak.

Anlaşma, özellikle insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ve lojistik destek sistemleri üzerinden Azerbaycan'ın savunma altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

IDEF-2025: KÜRESEL SAVUNMA DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ

IDEF-2025, bu yıl da küresel ilgi odağı oldu. Fuara, 44 ülkeden 400’ün üzerinde firma katılarak hava, kara, deniz ve siber savunma alanlarında son teknoloji ürünlerini sergiledi. 1.000’in üzerinde üst düzey delege, devlet başkanları, savunma bakanları ve askeri yetkililer fuar alanında temaslarda bulundu.