Dünyanın en hızlısı artık Türk imzası taşıyor! Baykar fırtınası İtalya ordusunun envanterine girdi

Türkiye’den Avrupa’ya tarihi teknoloji hamlesi! Baykar’ın kontrolündeki Piaggio, ürettiği yeni nesil uçağı İtalya’nın hizmetine sundu.

Yerli ve millî savunma sanayimizin gururu Baykar, 2024 yılında bünyesine kattığı İtalyan Piaggio Aerospace aracılığıyla ürettiği P-180 EVO+ uçağını İtalyan Hava Kuvvetleri filosuna kazandırdı.

Dünyanın en hızlı turboprop uçaklarından biri olarak kabul edilen P-180 EVO+, gelişmiş aviyonik sistemler, kaymayı önleyici frenleme teknolojisi ve yeni nesil iniş takımlarıyla donatıldı. Uçak, İtalyan ordusundaki ismiyle VC-180C olarak görev yapacak.

Yeni eğitim uçağı, yükseltilmiş aviyonik sistemler, kaymayı önleyici frenleme sistemleri ve gelişmiş iniş takımları ile donatıldı. P-180 EVO+’ın Hava Kuvvetleri’ndeki adı ise VC-180C olarak belirlendi.

PRATİCA Dİ MARE'DE YENİ PİLOTLAR EĞİTİMDE

Yeni pilot sınıfı, Pratica di Mare’deki Hava Taşımacılığı Eğitim Okulu’nda (S.A.T.A.) P-180 EVO+ ile eğitimlerine başladı.

Sabit kanatlı muharebe destek görevlerinde yer alacak çok mürettebatlı pilotlar, P-180 EVO+ ile artık daha gelişmiş bir eğitim sürecinden geçiyor. Modern sistemlerle donatılan uçak, eğitimlerin günümüz operasyonel şartlarına daha yakın bir ortamda yapılmasına imkan tanıyor.

VC-180C, son 15 yılda 120’den fazla pilotun eğitim aldığı VC-180A ‘Avanti I’ modelinin yerini alacak. Uçuş saati verimliliği ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan EVO+, aynı zamanda personel taşımacılığı ve radyo kalibrasyon görevlerinde de kullanılabilecek.

BAYKAR-LEONARDO ORTAKLIĞI AVRUPA PAZARINI HEDEFLİYOR

Uçakların üreticisi Piaggio Aerospace, 2024 sonunda Baykar tarafından satın alınmıştı. Satın alma sonrası Baykar ve İtalya’nın en büyük savunma sanayi şirketlerinden Leonardo, Şubat 2025’te ortak bir girişim kurmak üzere Roma’da anlaşmaya vardı.

Bu iş birliği, Avrupa pazarına yönelik insansız hava araçları (İHA) üretimi, bakım ve yazılım alanlarını kapsıyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ilk aşamada Akıncı platformuna odaklanacaklarını açıkladı.

1300 DRONE ALIMI GÜNDEMDE

İtalya basını, Savunma Bakanlığı’nın 1300 insansız hava aracı alımı planladığını yazdı. Anlaşmanın, Piaggio’nun askeri drone projelerinde yeniden konumlanmasını sağladığı değerlendirmesi yapıldı.

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, bu ittifakla “Avrupa’da yeni pazar fırsatları” doğacağını söyledi. Cingolani, “Daha güvenli bir kıta oluşturacağız” diyerek iş birliğinin Avrupa ordularının modernizasyonuna da katkı sağlayacağını ifade etti.

GELECEĞİN PİLOTLARI İÇİN MODERN EĞİTİM ORTAMI

P-180 EVO+ sayesinde İtalyan Hava Kuvvetleri, gelecekte görev yapacak pilotları gerçek operasyon ortamlarına benzer koşullarda eğitme imkânı bulacak.