Uzmanlar, bu yıla damga vurması beklenen küresel inovasyonları ve trendleri içeren kapsamlı bir rapor yayınladı. Tahminler, yapay zekanın devlet yönetimindeki rolünün artmasından uzayda gerçekleşebilecek doğumlara kadar hem sıra dışı hem de kişisel hayat alanlarımızı değiştirecek gelişmeleri masaya yatırıyor. Küresel çapta beklenen bu gelişmeler arasında, milyarlarca dolarlık yasa dışı kum ticaretindeki artış ve ev içi ekranlara taşınacak dijital reklamcılık gibi 2026'nın en önemli konuları bulunuyor.

İngiliz araştırma kuruluşu Nesta, 2026'da dünyayı şekillendirecek en çarpıcı küresel trendleri açıkladı. Liste, kum hırsızlığının şaşırtıcı maliyetinden, yepyeni bir hukuki sorun doğuracak uzayda doğuma kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Nesta Misyon Keşfi Başkanı Laurie Smith, "Eğer 2026, geçen yıla benzeyecekse, hem sıradan hem de olağanüstü gelişmelerle dolu olacak. Bu gelişmeler, günlük hayatımızda derin değişikliklere yol açabilir ve yeni düşünce biçimlerini beraberinde getirebilir" yorumunu yaptı.

UZAYDA DOĞAN BEBEKLER HANGİ ÜLKENİN VATANDAŞI OLACAK? 2025, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi milyarder rakiplerin de etkisiyle hızlanan yeni uzay yarışı ve Ay'da kalıcı insan varlığı kurma çabalarıyla geçti. Ancak Nesta, 2026'nın insanlığın uzayda doğacak bir bebeğin sonuçlarını ciddiyetle düşünmesi gereken ilk yıl olacağı konusunda uyarıyor. Kyoto Üniversitesi'nin fare sperm ve yumurta hücrelerinin uzayda hayatta kalıp sağlıklı yavrular üretebildiğini göstermesi ve Spaceborn United'ın tüp bebek laboratuvarını yörüngeye göndermesi, uzayda doğacak bir bebek ihtimalini yaklaştırıyor.

Araştırmacılar, düşük yer çekimi ve yüksek radyasyonun gelişimsel kusurlara neden olacağına dikkat çekerken, en büyük hukuki belirsizliğin "ulus" sorunu olduğunu belirtiyor. Uzay hiçbir millete ait olmadığı için, uzayda doğan bebekler yeni bir yasal çerçeve olmaksızın vatansız kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

200 MİLYAR DOLARLIK KARABORSA: KÜRESEL KUM KRİZİ 2026’nın en büyük endişelerinden birini küresel kum hırsızlığındaki ürkütücü artış oluşturuyor. Kum, betondan akıllı telefonların silikon çiplerine kadar neredeyse tüm inşaat ve altyapının birincil maddesi olarak yeryüzünde sudan sonra en çok tüketilen ikinci kaynak. Bu durum, yasa dışı kum madenciliği için 200 ile 350 milyar dolar arasında değişen bir karaborsa üretti.

Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde büyük nehirlerin dengesinin bozulmasına, sel riskinin artmasına ve Asya'da ölümcül organize suç patlamasına neden olan kum madenciliğinin kontrolsüz bir şekilde artması bekleniyor. Nesta, acil önlem alınmadığı takdirde 2026'da talebin daha da yükselerek sorunu büyüteceği konusunda uyarıyor.

YAPAY ZEKA HÜKÜMETLERDE, REKLAMLAR HER YERDE Son bir yılda yapay zekanın hızla yükselişinin ardından, 2026'nın da teknoloji devleri tarafından yönlendirilmesi bekleniyor. Nesta, yapay zekanın üst düzey hükümet rollerinde giderek daha belirgin bir rol alacağını öngörüyor. Örneğin Arnavutluk, kabinesine Diella adında dünyanın ilk "yapay zeka bakanını" atamıştı. Araştırmacılar, insan karar vericilerin yerini bilgisayarların almasının hükümetleri daha az hesap verebilir hale getireceğinden endişe ediyor.

2026’da endişe verici diğer bir gelişme ise, evlerimizin 2026'da dijital reklamcılığın "yeni sınırı" haline gelmesi... Güney Koreli teknoloji firması Samsung, geçen yıl bazı yeni buzdolabı modellerinde reklam göstermeye başlayacağını ve "bağlı evdeki her ekrana" reklam koymayı planladığını duyurdu. Nesta, bunun "özel alanların ve günlük görevlerin sınırını aştığı" ve evleri ticari bölgelere dönüştüreceği uyarısında bulundu.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK TRENDLER Ancak 2026'nın tüm tahminleri bu kadar endişe verici değil. Bazı gelişmeler insanların hayatlarını somut şekillerde iyileştirme potansiyeli taşıyor: Veri birlikleri: Bireylerin kendi verileri üzerinde kolektif sahiplik kurmasına ve büyük teknoloji şirketlerinden gücü geri almasına olanak tanıyabilir.

Kuantum navigasyon: Fiziğin temel kuvvetlerini kullanarak uçak ve gemilerin daha güvenli yolculuk yapmasına yardımcı olabilir.

Çukur önleyici yollar: Graphene gibi yenilikçi malzemeler, İngiltere'deki 16.3 milyar sterlinlik tamir birikiminin olduğu çukur sorununa karşı yolları daha dayanıklı hale getirebilir.

Özelleştirilmiş otobüs rotaları: Şanghay'da uygulanan 'Dingzhi' sistemi gibi, yolcuların online platformlar aracılığıyla yeni otobüs rotaları önermesi ve bu rotaların kısa sürede onaylanması, şehir içi ulaşımı kolaylaştırabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası