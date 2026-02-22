Dijital kimlik doğrulama şirketi IDMerit, şirket kaynaklı veri sızıntısı ile gündemde. Siber güvenlik platformu Cybernews’e göre 26 ülkeden toplam 1 milyar kişisel kayıt şifresiz şekilde açığa çıktı; Türkiye’den 49 milyon kayıt sızan veriler arasında yer alıyor.

ÖMER TEMÜR - Dijital kimlik doğrulama şirketi IDMerit dev veri sızıntısı ile gündemde.

Siber güvenlik platformu Cybernews, 26 ülkeden toplam 1 milyar kişisel kaydın şifresiz bir veri tabanında açıkta bırakıldığını tespit etti. Olayın bir hacker saldırısı değil, şirket kaynaklı bir veri sızıntısı olduğu belirtildi. En fazla etkilenen ülke 204 milyon kayıtla ABD olurken, Türkiye’ye ait 49 milyon kişisel kaydın da sızan veriler arasında yer aldığı bildirildi.

Sızan veri tabanında ad-soyad, adres ve posta kodu bilgisi, doğum tarihi, ulusal kimlik numarası, telefon numarası ve e-Posta adresi bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası