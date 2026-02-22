Kimlik doğrulama şirketi IDMerit, 46 milyon Türk’ün verisini sızdırdı
ÖMER TEMÜR - Dijital kimlik doğrulama şirketi IDMerit dev veri sızıntısı ile gündemde.
Siber güvenlik platformu Cybernews, 26 ülkeden toplam 1 milyar kişisel kaydın şifresiz bir veri tabanında açıkta bırakıldığını tespit etti. Olayın bir hacker saldırısı değil, şirket kaynaklı bir veri sızıntısı olduğu belirtildi. En fazla etkilenen ülke 204 milyon kayıtla ABD olurken, Türkiye’ye ait 49 milyon kişisel kaydın da sızan veriler arasında yer aldığı bildirildi.
Sızan veri tabanında ad-soyad, adres ve posta kodu bilgisi, doğum tarihi, ulusal kimlik numarası, telefon numarası ve e-Posta adresi bulunuyor.