Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları 2025 yılında tüm zamanların zirvesine ulaşarak 2,6 milyar dolar barajını aştı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Merkez Bankası verilerine göre, 2025 yılının tamamında yabancılar Türkiye’de satışlar düşüldükten sonra net 2 milyar 343 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları ise 2 milyar 675 milyon dolar oldu. Böylece Türk yatırımcıların yurt dışına taşıdığı döviz, ilk kez yabancıların Türkiye’ye getirdiği tutarı geçti. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, karşılıklı gayrimenkul yatırımlarında daha önce her yıl kaydettiği net döviz girişinin aksine, 2025’te 332 milyon dolarlık net döviz çıkışı yaşadı.

TALEP İKİ KATINA ÇIKTI

Yunanistan’ın Altın Vize (Golden Visa) programında 2025 yılında onaylanan toplam izin sayısı 8.879’a yükselerek bir önceki yılın neredeyse iki katına ulaştı. Programdaki bu güçlü artış, Avrupa’da oturum hakkı sağlayan yatırım modellerine yönelik talebin yeniden ivme kazandığını gösteriyor. Bu yükselişte Türk yatırımcılar dikkat çekici bir rol oynadı. 3.291 izinle yüzde 15,9 paya ulaşan Türkler, Çinli yatırımcıların ardından ikinci sıraya yerleşirken, aynı zamanda programın en hızlı büyüyen yatırımcı grubunu oluşturdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası