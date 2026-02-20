İstanbul, konut alıcısının ve yatırımcısının gözdesi olmaya devam ediyor. Mega kent, geçen ay 20 bin 412 adet ile toplam satışlardan %18,31 pay aldı ve zirvedeki yerini korudu. En çok satış gerçekleşen 15 ilçenin 8’i Marmara sahillerinde bulunuyor. Diğerleri de mega kentin güneyine yakın konumda yer alıyor. Sadece Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Sancaktepe, kentin orta bölgesinde konumlanıyor. Kuzey sahilleri ise daha düşük rağbet gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye genelinde ocak ayında satılan toplam konut sayısı 111 bin 480 adet oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %-4,7 oranında gerilemeye işaret etti.

İstanbul, konut alıcısının ve yatırımcısının gözdesi olmaya devam etti. Mega kent, geçen ay 20 bin 412 adet ile en fazla konut satışı gerçekleşen il oldu.

Bu arada İstanbul’un toplam satışlardan aldığı pay Ocak 2026’da %18,31 oldu. Bu pay, son ayların en yüksek seviyelerinde gerçekleşti.

Geçen ay İstanbul’daki satışların 595 adedi yabancılara gerçekleşti. Toplam satışların 4 bin 146 adedi de “kredili” gerçekleşti.

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN İLÇELER

Detaylara bakıldığında 2026’nın ilk ayında en fazla rağbet gören ilçeler de belli oldu. Geçen ay mega kentte en fazla konut satılan 15 ilçe şunlar oldu:

-Esenyurt: 2.407 adet

-Bahçelievler: 1.028 adet

-Küçükçekmece: 1.023 adet

-Pendik: 942 adet

-Beylikdüzü: 779 adet

-Kartal: 770 adet

-Kadıköy: 766 adet

-Maltepe: 724 adet

-Gaziosmanpaşa: 694 adet

-Avcılar: 662 adet

-Ümraniye: 659 adet

-Başakşehir: 621 adet

-Sancaktepe: 575 adet

-Silivri: 563 adet

-Üsküdar: 500 adet

İstanbullu ‘güney’ dedi! Ocakta konut satışı en yüksek ilçeler

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Geçen yılın tamamında 35 bin 538 ile mega kentte en fazla konut satışının gerçekleştiği Esenyurt, yeni yıla da zirvede başladı. Yeni konut arzının yüksekliği, E-5 ve TEM otoyolları arasındaki konumu, sanayisi ve mega kentte en düşük fiyatı sunmasıyla öne çıkan Esenyurt, Ocak 2026’da konut satışında mega kentte 2 bin barajını aşan tek ilçe oldu.

MARMARA SAHİLLERİ

İstanbul’un güney sahillerinde yer alan (satış sayısına göre sırasıyla) Küçükçekmece, Pendik, Beylikdüzü, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Avcılar ve Silivri en çok talep gören ilçeler listesinde yer aldı.

Öte yandan İstanbul Boğazı ilçelerinden Üsküdar da geçen ay konut alıcısının en fazla rağbet gösterdiği ilçelerden oldu.

En çok satış gerçekleşen 15 ilçenin 8’i Marmara sahillerinde bulunuyor. Diğerleri de mega kentin güneyine yakın konumda yer alıyor. Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Sancaktepe ise kentin orta bölgesinde konumlanıyor. Kuzey sahillerindeki ilçelerin en çok satılanlar listesinde yer almadığı görüldü.

İstanbullu ‘güney’ dedi! Ocakta konut satışı en yüksek ilçeler

SADECE KADIKÖY

İstanbul’da Ocak 2026’da metrekare satış fiyatı 100 bin TL’nin üzerinde gerçekleşen en pahalı ilçelerden sadece Kadıköy, “en çok satış yapılan” bölgeler arasında yer aldı. Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer ve Beykoz listede yer almadı.

Üsküdar ise 95 bin TL’lik ortalama metrekare fiyatına rağmen 500 konut ile listeye 15’inci sıradan girmeyi başardı.

FİYATI UYGUN İLÇELER

Esenyurt’un yanı sıra Beylükdüzü, Silivri, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Sancaktepe gibi, geçen ay metrekare satış fiyatı 50 bin TL’nin altında ölçülen ilçeler ise fiyat avantajı ile en çok satışın gerçekleştiği ilçeler arasına girdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası