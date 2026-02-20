Tekirdağ'da 2010 yılında işlenen faili meçhul cinayet, JASAT'ın çalışmasıyla 16 yıl sonra aydınlatıldı. Cinayetle ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İli Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan'ın iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle başından ateşli silahla vurularak ve yakılarak öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden ele alındı.

O dönem faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayın aydınlatılması amacıyla Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekipleri tarafından kapsamlı çalışma yürütüldü.

ÇOK SAYIDA İSİM YAKALANDI

Yapılan araştırmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) isimli şüpheliler tespit edildi. İ.A. (69) ve S.A. (48) isimli şüphelilerin olay tarihinden sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Faili meçhul cinayet 16 yıl sonra çözüldü! 2 kişi hapsi boyladı

Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) isimli şüpheliler Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Y.A. (44) ile Y.K. (57) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.İ.A. (67) hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

