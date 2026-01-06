Kaydet

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yağış sonrası ıslak ve çamurlu hale gelen yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yol kenarında bulunan hobi evinin bahçesine girdi. Bahçe çitlerini parçalayarak içeri süzülen otomobilin takla atmaktan son anda kurtulduğu ve hava yastıklarının açıldığı o tehlikeli anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kaza ile ilgili emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatılırken, yolun kaygan oluşunun kazaya davetiye çıkardığı görüldü.

