Şarkıcı ve oyuncu Alya Şahinler, İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Kariyeri ve hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Alya Şahinler kimdir, nereli ve neden gözaltına alındı?

Son günlerde ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Müzik ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla tanınan Alya Şahinler’in gözaltına alındığı yönündeki gelişme gündemde geldi. Bu kapsamda Şahinler’in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı.

ALYA ŞAHİNLER KİMDİR?

Aslen Slovenyalı olduğu bilinen Şahinler, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu.

Konservatuvar eğitimi sırasında klasik müzik alanına yönelen Alya Şahinler, özellikle flüt üzerine yoğunlaştı. Klasik müzik alanında eğitim alan Şahinler, Avrupa’da birçok derece elde etti. Türkiye’ye dönüşünün ardından hem müzik hem de oyunculuk alanında kariyerini sürdürmeye başladı.

Şahinler, Rising Star adlı ses yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanındı. Yarışmadaki performansı jüri üyelerinden tam not aldı. 2019'da Galatasaray'a Şampiyonluk Marşı besteledi. Bir süredir oyuncu Yılmaz Kunt ile birlikte olduğu biliniyor.

ALYA ŞAHİNLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Alya Şahinler, İstanbul merkezli yürütülen ve ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alındı.

