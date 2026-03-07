Daha önce Başkan Trump’ın şifreli mesajlarını kırarak dünyayı şaşkına çeviren Çinli hacker grubu, bu kez ABD’nin kalesi FBI’ın iç ağına girmeyi başardı. FBI’ın en hassas gözetim verilerinin ve dijital ayak izlerinin hedef alındığı skandalın ardından Senato’dan tüyler ürperten bir açıklama geldi. İstihbarat Komitesi Üyesi Senatör Mark Warner, siber casusların sistemden temizlenemediğini belirterek, "Hala içeride olduklarına inanıyorum" dedi.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) iç bilgisayar ağında tespit edilen şüpheli faaliyetler, Amerikan istihbaratını alarma geçirdi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD’li yetkililer Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) iç bilgisayar ağına yönelik bir siber saldırıyı araştırıyor.

Müfettişler, en hassas verilerin bulunduğu ağlara sızan saldırganların arkasında Çin hükümeti bağlantılı hackerların bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

"GÖZETİM ALTINDAKİ VERİLERE SIZMIŞ OLABİLİRLER"

Siber saldırının boyutlarına ilişkin detaylar netleşirken, ABD Kongre üyelerine gönderilen gizli bilgilendirme notu skandalın perdesini araladı.

Paylaşılan verilere göre siber korsanlar, geçtiğimiz ay hem suç şüphelilerinin hem de hükümetin yakın takibindeki kişilerin dijital ayak izlerini barındıran kritik bir sisteme sızmayı başardı.

Sızdırılan bilgiler arasında gelen-giden aramalar, IP adresleri ve web sitesi kayıtları bulunurken, konuşma içeriklerine erişilip erişilmediği henüz netleşmedi.

FBI: TÜM TEKNİK İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Saldırıyı doğrulayan FBI, yaptığı resmi açıklamada, "FBI ağlarındaki şüpheli faaliyetleri tespit ettik ve bunlara müdahale ettik. Cevap vermek için tüm teknik imkanlarımızı kullandık" ifadelerine yer verdi.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz cevap vermedi. Pekin yönetimi, geçmişte benzer hackleme suçlamalarını reddederek ABD’yi siber uzayda saldırgan taraf olmakla suçlamıştı.

"SALT TYPHOON" GRUBU YENİDEN Mİ DEVREDE?

Siber güvenlik uzmanları, bu sızmanın arkasında 2024 yılında ABD telekomünikasyon sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştiren "Salt Typhoon" adlı grubun olabileceği üzerinde duruyor.

Söz konusu grup, daha önce aralarında Başkan Trump’ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey ismin şifrelenmemiş özel aramalarına ve mesajlarına erişmişti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi üyesi Senatör Mark Warner da konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Onların hala içeride olduklarına inanıyorum."

