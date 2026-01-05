Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 kişi gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen isimlerden şarkıcı Alya Şahinler de KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı’nda yakalandı ve böylece gözaltı sayısı 24’e çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı çalışma yaptı.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ile “fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarını işledikleri değerlendirilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA, 1 KİŞİ TUTUKLU

Şüphelilerden ikisinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise başka bir dosyadan tutuklu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda ünlü ismin menajerliğini yaptığı belirtilen Haluk Şentürk’ün yanı sıra Türkiye Karate Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, sosyal medya fenomenleri Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz ve Özge Bitmez ile şarkıcı Nevin Şimşek’in de yer aldığı öğrenildi.

ALYA ŞAHİNLER HAVALİMANINDA YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre; yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerden birinin ünlü şarkıcı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İstanbul’a dönen Şahinler, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24’e yükseldi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

