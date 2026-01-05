Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Alya Şahinler havalimanında gözaltına alındı
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 kişi gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen isimlerden şarkıcı Alya Şahinler de KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı’nda yakalandı ve böylece gözaltı sayısı 24’e çıktı.
İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, ünlü isimlerin de dahil olduğu 24 şüpheli dört ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi.
- Operasyonlar İstanbul merkezli olup İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı yapıldı.
- Aralarında ünlü menajer, sporcu, fenomen ve şarkıcıların da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Ünlü şarkıcı Alya Şahinler dahil toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- Suçlamalar "uyuşturucu bulundurmak/kullanımı kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik/aracılık/yer temin etmek" olarak belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı çalışma yaptı.
26 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ile “fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarını işledikleri değerlendirilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
23 ünlü isim gözaltında! Aralarında oyuncu Doğukan Güngör de var
2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA, 1 KİŞİ TUTUKLU
Şüphelilerden ikisinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise başka bir dosyadan tutuklu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda ünlü ismin menajerliğini yaptığı belirtilen Haluk Şentürk’ün yanı sıra Türkiye Karate Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, sosyal medya fenomenleri Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz ve Özge Bitmez ile şarkıcı Nevin Şimşek’in de yer aldığı öğrenildi.
ALYA ŞAHİNLER HAVALİMANINDA YAKALANDI
Sabah'ın haberine göre; yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerden birinin ünlü şarkıcı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İstanbul’a dönen Şahinler, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24’e yükseldi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.