Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaştığı mücadelede gelen üçüncü anons sonrası hakemler soyunma odasına girdi.

Üçüncü anonsun ardından hakemler soyunma odasına girerken gerekli güvenliğin sağlanması için yaklaşık 15 dakika bekledi. Hakemler aranın ardından parkeye çıkarken maç da kaldığı yerden devam etti.

