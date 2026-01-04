İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin yeni transferi derbiyi izledi
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Chris Silva, Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını kenardan takip etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.
YÖNETİCİLERLE BİRLİKTE İZLEDİ
Sarı-lacivertlilerin, AEK takımından kadrosuna kattığı Gabonlu pivot Chris Silva da müsabakayı izlemek için salona geldi. Silva, kadroda olmayan oyuncular ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte derbiyi takip etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR