Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Chris Silva, Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını kenardan takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe ile anılan Matteo Guendouzi için Lazio'dan resmi açıklama

YÖNETİCİLERLE BİRLİKTE İZLEDİ

Sarı-lacivertlilerin, AEK takımından kadrosuna kattığı Gabonlu pivot Chris Silva da müsabakayı izlemek için salona geldi. Silva, kadroda olmayan oyuncular ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte derbiyi takip etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası