Fenerbahçe ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi transferine ilişkin Lazio Sportif Direktörü Fabiani'den açıklama geldi.

Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan ve Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine katan Fenerbahçe'nin adı Matteo Guendouzi ile anılırken İtalyan kulübünden açıklama geldi.

LAZIO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Guendouzi'nin durumu hakkında net ifadeler kullandı.

Resmi bir teklif almadıklarını söyleyen Fabiani, "Mevcut durumda gündemde bir ayrılık yok. Fenerbahçe'den bize ulaşan resmi bir teklif yok. Bu, Lazio'nun muhtemel teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun kendi isteğini de dinleriz." dedi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİF YAPTIĞI İDDİASI

Fenerbahçe'nin, Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edilmiş, İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Guendouzi'ye sezonluk 4 milyon avro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülmüştü.

