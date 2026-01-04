İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe’de yeni transfer sahaya indi! Musaba ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba takımla ilk antrenmanına çıktı.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenman yaparken, Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti.
- Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
- Antrenman Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapıldı.
- Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri çalışmayı takip etti.
- Samsunspor karşılaşması hazırlıkları antrenmanla sürdürüldü.
- Takım, yarınki son antrenman sonrası Adana'ya gidecek.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.
BAŞKAN ANTREMANI İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR