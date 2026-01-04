Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba takımla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

BAŞKAN ANTREMANI İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.

