Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında konuk olduğu Beşiktaş GAİN’i 101-87 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Beşiktaş GAİN’e konuk oldu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 101-87 mağlup etti ve ligde 12. galibiyetini elde etti.

Siyah beyazlılar ise bu sezon ligde ilk yenilgisini sarı lacivertliler karşısında aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki çift maç haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Beşiktaş ise EuroCup'ta Ulm ile karşılaşacak.

