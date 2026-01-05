Kaydet

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’na tatil için gelen bir genç, tüm güvenlik uyarılarını ve tabelaları hiçe sayarak donmuş göl yüzeyine çıktı. Göl kenarındaki ahşap koruma çitlerini aşarak buz tutan yüzeyde ilerlemeye çalışan şahıs, bir anda bastığı buz tabakasının parçalanmasıyla büyük bir tehlike yaşadı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında buzlu suya gömülme riskiyle karşı karşıya kalan genç, elleriyle sıkıca tutunduğu çitler sayesinde göle düşmekten saniyelerle kurtuldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda, buzun kırılmasıyla neye uğradığını şaşıran gencin güçlükle kıyıya döndüğü görüldü. Yetkililer, mevsim şartları nedeniyle buz tabakasının her an kırılabilecek kadar inceldiği konusunda ziyaretçileri bir kez daha uyarırken, göl yüzeyine çıkmanın hayati risk taşıdığını vurguladı.

