İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig yayın gelirinin paylaşımında önemli bir değişikliğe gidiyor. Geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takıma dağıtılan 'Şampiyonlar Payı' 2026-2027 sezonundan itibaren kaldırılacak. Toplam yayın gelirinin yüzde 11’ine tekabül eden tutar, Süper Lig'de mücadele eden tüm kulüpler arasında aynı oranda dağıtılacak.

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre; yayın geliri dağıtımındaki kıstaslardan biri olan ve geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında şampiyonluk sayılarına göre dağıtılan 'Şampiyonlar Payı', 2025-2026 sezonundan son defa yürürlükte olacak. Yayın gelirinin yüzde 11'ine karşılık gelen pay, gelecek sezondan itibaren ligdeki tüm takımlar arasında eşit şekilde dağıtılacak.

KULÜPLERE EŞİT DAĞITILACAK PAY YÜZDE 48

Süper Lig'de yayın gelirleri uzun yıllardır aynı şekilde pay ediliyordu. Toplam gelirden Türkiye Futbol Federasyonu ve alt lig payları çıktıktan sonra kalan gelirin;

1- Yüzde 37'si ligdeki tüm takımlara katılım hakkı (ayak bastı) olarak eşit dağıtılır.

2- Yüzde 46'sı maçlardaki performansa göre (galibiyet, beraberlik) pay edilir.

3- Yüzde 11'i geçmiş sezonlarda şampiyonluk yaşayan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülür.

4- Yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlar arasında derecelerine göre paylaştırılır.

Yeni sezonla birlikte yüzde 11'lik Şampiyonlar Payı, katılım hakkındaki gibi tüm kulüplere eşit pay edilecek ve yayın gelirinin yüzde 48'i tüm takımlara eşit şekilde dağıtılmış olacak.

'ŞAMPİYONLAR PAYI' 718 MİLYON TL

Süper Lig yayın bedeli 2024 yılında yarısı sabit kur yarısı da dolar üzerinden olmak kaydıyla 180 milyon dolar karşılığında 3 sezonluğuna ihale edildi. Buna göre bu sezon mart ayı itibarıyla Şampiyonlar Payı yaklaşık 718 milyon TL (14 milyon euro). Bu meblağ, geride kalan 69 sezonun şampiyonları arasında pay edilecek ve takımlar her şampiyonluk için 10,4 milyon TL kazanacak.

Bu sezon son kez dağıtılacak Şampiyonlar Payı'nda takımların kazancı ve bunun güncel döviz kuruyla karşılığı şöyle:

Galatasaray - 260 milyon TL (5,1 milyon euro)

Fenerbahçe - 197,6 milyon TL (3,8 milyon euro)

Beşiktaş - 166,4 milyon TL (3,2 milyon euro)

Trabzonspor - 72,8 milyon TL (1,4 milyon euro)

Bursaspor - 10,4 milyon TL (202 bin euro)

Başakşehir - 10,4 milyon TL (202 bin euro)

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray olmuştu.

ANADOLU KULÜPLERİNE EN AZ 40'AR MİLYON TL

Süper Lig yayın bedeli, 2024'teki ihale uyarınca gelecek sezonda da 180 milyon dolar olacak. Buna mukabil TLolarak ödenen bedel, enflasyon değerlemesiyle artacak. Ayrıca döviz kurundaki muhtemel hareketlilik de bu bedele pozitif yansıyacak. Böylece bu sezon ödenen/ödenecek 718 milyon TL'lik şampiyonlar payı yükselecek ve yeni sezonda 18 takım arasında bölüştürülecek. Bu durumda her takım minimum 40'ar milyon TL kazanacak ve Anadolu kulüpleri ekstra bir gelir elde edecek.

