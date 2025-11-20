Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturmada, Böcek ailesinin konakladığı otelin resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiği ve baba Servet Böcek'in kucağında çocuğu ile bir süre kapıyı kırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul'a tatile gelen Böcek Ailesi üyelerinin trajik ölümünde ilk olarak gıda zehirlenmesinden şüphelenildi ancak aynı otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turistin haberinden sonra şüpheliler listesine otelde yapılan ilaçlama da eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 7 şüpheliden ilaçlama yapan şirket sahibinin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı, 3 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

202 NUMARALI ODA İLAÇLANDI

Soruşturmada şüphelilere ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı. Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından 11 Kasım'da ilaçlandığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma dosyasına gönderilen yazıda, şirketin izinsiz faaliyet gösterdiği, ilaçlama işlemini yapan şüpheli D.C'nin ilaçlama işlemi yapmak için sertifika kaydı olmadığının belirtildiği ifade edildi.

Yazıda, ilaçlama işleminin S.K. sorumluluğunda D.C. tarafından yapıldığı, Z.K'nin ise şirketin sahibi olduğu, ilaçlama işleminden sorumlu D.C, S.K. ile Z.K'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Sevk yazısında, otelin sahibinin H.O. olduğu, R.B. ve M.M.U.D.C'nin yarı zamanlı olarak ihtiyaç durumunda otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştıkları, H.O'nun yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS ilaçlama şirketine, ilaçlama işlemi yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ifade edildi.

BÖCEK AİLESİ KİLİTLİ KALMIŞ!

Yazıda, resepsiyon görevlisi olarak çalışan M.M.U.D.C'nin "bilgi sahibi" sıfatıyla ilk alınan ifadesinde, 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını beyan etmesine karşılık, "şüpheli" olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği belirtildi. Ayrıca, M.M.U.D.C'nin savcılıktaki ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Dosyadaki kamera görüntülerinde vefat eden baba Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı bilgisine yer verilen yazıda, baba kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı bilgisine yer verildi.

Şüpheli M.M.U.D.C'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinin tespit edildiği yazıda vurgulandı.

BİR AİLE YOK OLDU!

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye başvurmuş, ertesi gün çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

