İstanbul'da Böcek ailesini hayattan koparan zehirlenme vakasında otel temizlikçisinin ifadesi ortaya çıktı. Böcek ailesinin kaldığı odada kusmukları temizlediğini söyleyen temizlik personeli, iki gün sonra ilaçlanan komşu odaya girdiğinde "kül renginde madde ve ölü böcek dolu tabaklar" bulduğunu anlatarak soruşturmaya yeni detaylar ekledi.

İstanbul’da Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin kaldığı otelin temizlik görevlisi, soruşturma kapsamında verdiği ifadede olay günü ve sonrasına dair dikkat çeken detayları paylaştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre personel, şunları anlattı:

PLASTİK TABAK İÇİNE İLAÇ KOYMUŞLAR

"101 numaralı odanın ilaçlanmış olduğunu anladım, odaya girmedim. Sonrasında 201 numaralı odaya gittim.

En son Böcek ailesinin kaldığı 202 numaralı odaya girdim. Odada kusmuklar vardı. Kusmuk poşetlerini çöpe attım. Sonra odadan ayrıldım.

2 gün sonra ilaçlanan 101 numaralı odaya girdim ve odanın kapısında bulunan bantları söktüm. Odanın ilaçlı olduğunu bildiğim için elime eldiven maske taktım. Odanın içerisine girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde kum gibi, kumu andıran beyaz plastik tabağın içerisine konulmuş bir madde vardı.

HAVALANDIRMA DA BANTLIYMIŞ

Oda içerisinde yatağın her iki köşesinde de yine kalorifer borularının geçtiği dolap kapaklarının sol tarafında beyaz bir tabak içerisinde, cam kenarında toplamda 11-12 adet ölmüş böcek gördüm.

Bu tabakları poşetin içerisine koydum ve ağzını bantlayarak attım öpe. Tuvalet bantlıydı, havalandırma menfezi de bantlıydı"

OLAYIN GEÇMİŞİ

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Son olarak soruşturmada 6 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli de asli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

