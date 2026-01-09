Yarın oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe 2025 Süper Kupa Finali nedeniyle İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda Marmaray’ın bazı istasyonları geçici olarak kapatılacak, M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı ise taraftarlara yönelik özel düzenlemelerle hizmet verecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2025 Türkiye Süper Kupa Finali öncesi İstanbul’da ulaşım planında önemli değişikliklere gidildi.

İstanbul Valiliği’nin aldığı tedbir kararları doğrultusunda Marmaray ve Metro İstanbul hatlarında yarın geçici kapatma ve yönlendirmeler uygulanacak.

MARMARAY KULLANACAKLAR DİKKAT

Müsabakanın erkene alınması nedeniyle 10 Ocak 2026 Cumartesi günü 14.00–18.00 saatleri arasında;

Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları, Sirkeci–Kazlıçeşme yüzeysel hattındaki Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş–binişine kapalı olacak.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Fırtına deniz ulaşımını durdurdu! Çok sayıda feribot seferi iptal

KAPALI OLACAK METRO HATLARI

Öte yandan Metro İstanbul da Süper Kupa finali için hatlarında düzenlemeye gitti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 18.45’te oynanacak karşılaşma nedeniyle M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı 15.00–00.00 saatleri arasında kapalı olacak. Bu güzergahta Ataköy–Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT seferleri yapılacak.

Taraftarlar için özel organizasyon da duyuruldu:

Galatasaray taraftarları, M3 Bakırköy–Kayaşehir Metro Hattı İkitelli Sanayi İstasyonu’nda buluşacak; burada yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarma yapılarak ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na taşınacak.

Fenerbahçe taraftarları için buluşma noktaları M9 Ataköy ve Yenibosna istasyonları olacak; bilet kontrolünden sonra yine ekspres seferlerle stada ulaşım sağlanacak.

Yetkililer, taraftar ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için duyurulara dikkat edilmesi ve yolculuk planlarının buna göre yapılması çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası