Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında terör örgütünün stratejik mühimmat deposu imha edildi. Suriye ordusu, sivillerin güvenliği için güvenli koridorlar açtığını ve tahliyeyi defalarca uzattığını kaydetti.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyon kapsamında terör örgütüne ait bir stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonu devam ediyor. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütü SDG'ye ait 12 numaralı stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini duyurdu. Galyun, örgütün söz konusu noktanın hastane olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunduğunu ve bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, imha edilen yerin büyük çaplı bir cephanelik olduğunu belirtti. Suriye ordusunun sivilleri korumak amacıyla güvenli koridorlar açtığını ve tahliye sürelerini defalarca uzattığını hatırlatan Galyun, buna karşılık terör örgütünün Halep'teki yerleşim yerlerini hedef alarak sivil can kayıplarına yol açmaya devam ettiğini vurguladı.

ÖRGÜTTEN AYRILANLARIN SAYISI 100'E ULAŞTI

Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyonu devam ederken, Halep'teki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonların sıkılaşmasıyla birlikte terör örgütü SDG saflarından kaçarak devlete sığınan unsurların sayısında da büyük artış yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından güvenliği sağlanan ve örgütten ayrılan kişi sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, dün Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüştü. Suriye ordusu Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrolu sağlamıştı. Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı. Suriye ordusu ile SDG arasında ateşkes sağlanmış ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesinin ardından ordu, Şeyh Maksut Mahallesi'nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine saldırılar düzenleneceğini açıklamıştı.

