Almanya'dan gelen gurbetçi Böcek ailesinin İstanbul'da zehirlenerek ölümünün ardından başlatılan soruşturmada 6 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli de asli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025'de ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Böcek Ailesi'nin şüpheli ölümü sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, 6'sı tutuklama talebiyle, bir tanesi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler arasında ailenin kaldığı otelin sahibi ve o otelde ilaçlama yapan şirket yetkilisi de var.

Ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

