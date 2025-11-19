İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Servet Böcek'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Aile fertleri taziyeleri kabul ederken, baba Yılmaz Böcek olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için mücadele edeceğini söyledi. Anne Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik ise hayatını kaybeden torunu Muhammet'in ertesi gün 6. yaş gününü kutlayacak olduğunu belirterek acılarını dile getirdi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle ölen Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan Böcek'in cenazesi, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Servet Böcek'in cenazesi

BABA SERVET BÖCEK DEFNEDİLDİ

Öğle vakti kılınan namazın ardından Böcek'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, gazetecilere, evlatları ve torunlarının artık sadece duvardaki resimlerde kalacağını söyledi. Ölümlerin sebebiyle ilgili her şeyin varsayım üzerinden gittiğini savunan Böcek, "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz yani? Olmamalı. Gerçekten çok yazık. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet için sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlu kimse cezasını çeksin, hiç güneş yüzü görmesin." dedi.

Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek

KÜÇÜK MUHAMMET YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIYORDU

Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, sorumluların cezalarını çekmesini istediğini dile getirdi. Türkiye'deki herkesin bu konunun aydınlatılması için elinden geleni yaptığını gördüklerini aktaran Çelik, "Yarın torunum Kadir Muhammet'in doğum günüydü. Bu ölümler olmasaydı 6. yaş gününü kutlayacaktık. Ailece pasta yiyeceklerdi. Ama olmadı işte. Isparta ve Afyonkarahisar'daki iki ailenin ocağına ateş düştü. İçimiz yanıyor." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesi

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

