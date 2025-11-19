Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "İstanbul’da 4 gurbetçimizin vefatıyla ilgili soruşturma büyük bir hassasiyet yürütülmektedir. İhmali olan kim varsa, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olarak ise, Adımları büyük titizlikle planlıyoruz. Parti ve İttifak olarak tek bir gayemiz var, milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna hiç olmadığımız kadar yakınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Değerli milletvekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler; AK Partimizin bir grup toplantısında daha sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan, sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin 922 ilçesindeki tüm vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Yine buradan, şairin dediği gibi: 'Dostlar, ki bir kere bile selamlaşmadık ama aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz.' Bu güzel dostlara; Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Türk dünyasından İslam alemine gözü ve gönlü bizimle olan tüm soydaş ve kardeşlerimize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum.

"20 ASKERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Geçen hafta dualar ve gözyaşlarıyla Hakk’a uğurladığımız 20 kahraman askerimizi ve yangın söndürme uçağı pilotumuzu bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbimden, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

"4 GURBETÇİMİZİN VEFATIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

8 Kasım’da Kocaeli Dilovası’nda meydana gelen yangın felaketinde vefat eden 7 emekçi kardeşime Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. İstanbul’da, ikisi çocuk 4 gurbetçimizin vefatıyla ilgili soruşturma da büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Son iki haftada 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda ihmali, hatası, kusuru veya kasta olan kim varsa, bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

"29 AYDIR İŞSİZLİK ORANIMIZ TEK HANEDE SEYREDİYOR"

2025 yılı üçüncü çeyrek istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı çeyrekte iş gücümüz 35 milyon 568 bine, istihdamımız ise 32 milyon 558 bine yükseldi. 29 aydır işsizlik oranımız tek hanede seyrediyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme üzerine bina ettiğimiz ekonomi programımızın neticelerini alıyoruz. Turizmde bu sene hem ziyaretçi sayısı hem de gelirde rekor kıracağımız anlaşılıyor. İhracat tarafında da, hamdolsun, oldukça güçlü gidiyoruz.

"YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACATIMIZ, TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Geride bıraktığımız son 30 ayın 22’sinde mal ihracatımızı artırdık. Temmuz ayında 24 milyar 911 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2025 yılı Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim 2025 itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 270,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Yılın ilk 9 ayında hizmet ihracatımız 91,9 milyar doları, hizmet ticareti fazlamız ise 48,8 milyar doları buldu. 379 milyar dolar olan mal ve hizmetler ihracatımızı 2025 yılı sonunda 390 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

"REEL SEKTÖRÜMÜZLE İSTİŞARELERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

Eylül ayı itibariyle bu değerlendirmeler bu şekilde devam ederken, Türk ekonomisinin akıncı beyleri olan ihracatçılarımızı inşallah her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, başta sanayicilerimiz ve KOBİ’lerimiz olmak üzere, reel sektörümüzle istişarelerimizi yoğunlaştıracağız. İş dünyamızın, esnafımızın, tüccarımızın ve üreticimizin sesine daha fazla kulak verecek; ekonominin kalbi olan bu kesimlerle daha sık bir araya geleceğiz.

"SÖZÜMÜZÜN DAİMA ARKASINDA DURUYORUZ"

Bu başarıları, bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara ve gümrük tarifleri üzerinden yürüyen ticaret savaşlarına rağmen elde ettiğimizi de özellikle hatırlatmak istiyorum. Bir kez daha ihracatçı kuruluşlarımızı, iş insanlarımızı, işçilerimizi, ilgili bakanlarımızı ve bürokratlarımızı emeklerinden ötürü kutluyor; ülkem ve milletim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hep şunu söylüyoruz: 'Biz laf üretmeyeceğiz, sadece iş ve eser üreteceğiz.' Allah’a hamdolsun, bu sözümüzün de daima arkasında duruyoruz. Kur’asını çektiğimiz yeni konut ve iş yerlerinin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Rabbimden, evlerine kavuşan her bir kardeşimizin hanesine huzur, güven ve bereket vermesini niyaz ediyorum.

"350 BİNİNCİ AFET KONUTUNUN ANAHTARLARINI HAK SAHİBİ KARDEŞLERİMİZE TESLİM ETTİK"

Adıyaman’da 350 bininci afet konutunun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Böylece konutlarımızın yüzde 78’ini tamamlamış olduk. Depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturmak için 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7/24 esasıyla, gece gündüz demeden çalışıyor. Bu rakamların ne anlama geldiğini işin ehli olanlar gayet iyi biliyor.

"BİZ 2 SAATTE 23, GÜNDE 550 YENİ KONUT ÜRETİYORUZ"

Şu devasa farka özellikle dikkatlerinizi çekmek durumundayım: CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları, siyaset adına sadece yalan ve polemik üretirken, biz 2 saatte 23, günde 550 yeni konut üretiyoruz. Bizler, iktidar ve ittifak olarak ülkeye, millete hizmet için, sorunları çözmek için koştururken; ana muhalefet cenahı, kendi ikballerinin, kendi hırslarının ve kendi şahsi hesaplarının peşinde koşuyor. Bizimle yarışacak hizmet desen yok. Bizimle aşık atacak eser desen yok. Bizim ufkumuzu açacak öneri desen yok. Milletin sorunlarına çözüm üretecek vizyon desen o da yok. Peki, bunların yerine ne var? Bolca hakaret var, küfür var, siyasi nezaketsizlik var. Tehdit ve zorbalıkla aykırı her sesi susturma çabası var.

"BAKLAVA KUTULARINDAN PARA KULELERİNE, VİLLALARDAN VALİZLERE KADAR ONLARA EN AZ BİRKAÇ SENE YETECEK MALZEME VAR"

Dün baktım, yine bizi taklit etmişler; grup toplantısında bir video izletmişler. Tabi ortada millete gösterilecek tek bir eser ve hizmetleri olmayınca, ellerinde sadece yolsuzluk dosyaları kalıyor. Allah var, CHP’lilerin yolsuzluk, rüşvet, irtikap dosyaları üzerinden giderlerse, videosunu yapacak malzeme bulmada hiç sıkıntı çekmezler. Baklava kutularından para kulelerine, villalardan valizlere kadar onlara en az birkaç sene yetecek malzeme var. 'Allah akıl fikir versin' diyorum. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin bu tükenmişlik sendromundan süratle kurtulmasını temenni ediyorum.

"BU DAVANIN TARAFI DEĞİLİZ"

Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor. Sayın Özel şunu unutmasın, biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız. Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınız. İhbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz.

"BÜTÜN YARGI MENSUPLARIMIZIN YANINDAYIZ"

CHP yönetiminin giderek çirkinleşen, giderek hırçınlaşan üslubunu hiç kimseye değil, aziz milletime havale ediyorum. Devletin başı olarak işini yapan, işini doğrulukla yapan, kanunlar ve nizam çerçevesinde cesaretle yapan bütün yargı mensuplarımızın yanındayız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

23 yıl gibi kısa süre içinde Türkiye'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi daha büyük atılımın, şahlanışın eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan, enerjisini emen büyük bir beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Adımları büyük titizlikle planlıyoruz. Omuzlarımızda 86 milyonun mesuliyetini ve kutsal emanetini taşıdığımızın bilinciyle davranıyoruz.

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan, enerjisini emen büyük bir beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Parti ve İttifak olarak tek bir gayemiz var, milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna hiç olmadığımız kadar yakınız. Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI CESURCA"

DEM Parti heyeti ve grubu sağ duyulu tavır içinde oldu. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içinde çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

