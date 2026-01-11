İstanbul’da hava alarmı: Sabiha Gökçen’de uçuşlar azaltılıyor
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek. HEAŞ, yolcuların uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinin resmi kanallarından takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda yarın İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarında kapasite azaltımına gidileceğini açıkladı. Buna göre havalimanında gün boyunca icra edilecek seferlerin yüzde 10’u azaltılacak.
HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.