İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyardı. Açıklamada rüzgâr ve fırtına için saat aralığı verilirken, sıcaklıkların Perşembe günü 10 derece birden düşeceği de belirtildi.

AKOM'dan gelen açıklamaya göre rüzgârın, akşam saatlerinden itibaren (22.00) güney yönlerden kuvvetleneceği, Perşembe sabahından (08.00) itibaren ise fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (60–90 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, çok kuvvetli geliyor

HAVA GEÇİŞLERİ OLACAK

Meteorolojik koşulların etkisiyle kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, çok kuvvetli geliyor

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM, sıcaklıkların Perşembe günü itibarıyla 8–10 derece birden azalacağı ve değerlerin kış normallerine gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Fırtınanın hafta sonunun son gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Meteoroloji 6 ili uyardı! Çığ düşme riski var

Haberle İlgili Daha Fazlası