Meteoroloji 6 ili uyardı! Çığ düşme riski var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Tunceli ve Bingöl’de çığ tehlikesine karşı uyardı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pazar günü akşam saatlerine kadar çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.
- Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
- Bingöl, Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Batman çığ riski taşıyan iller arasında yer alıyor.
- Trakya'da (Edirne, Kırklareli) yarından perşembeye kadar yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
- Batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
- Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için sağanak, bazı bölgeler için ise çığ uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapılırken, Bingöl, Tunceli özellikle uyarıldı.
Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda pazar günü akşam saatlerine kadar çığ tehlikesi bulunuyor.
BATI'DA SAĞANAK YOLDA
Öte yandan Trakya'da yarın öğle saatlerinden perşembe günü öğle saatlerine kadar Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.
Batı bölgeleri için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
BİNGÖL İÇİN ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bingöl’deki çığ riskine ilişkin şu uyarı yapıldı:
Bingöl’de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.
TUNCELİ
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü aynı zamanda Tunceli için de çığ uyarısı yaptı. Açıklamada “Tunceli’de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
4 İL DAHA LİSTEDE
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, sabah saatlerinde Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Batman için çığ tehlikesi uyarısı yapmıştı.
Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerde, özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt, çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.