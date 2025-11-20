Siyah-beyazlı takımdan ayrılık isteğine olumlu cevap alamayan Rafa Silva, "Sakatım, ağrım var" diyerek tesislere gelmesine rağmen idmanlara çıkmıyor. Yönetim, MR raporunun temiz çıkan Portekizli oyuncu konusunda yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, Beşiktaş'ın talebi doğrultusunda MR'a girdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Tetkikler neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacak. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecek" denildi.

BEŞİKTAŞ, FIFA'YA GİDİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş, MR raporunun temiz çıkası üzerine konuyu FIFA'ya (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) taşımaya hazırlanıyor. Kulüp hukukçularının, sağlık kurulu ile koordineli çalışarak dosyayı hazırlamaya başladığı belirtildi.

Rafa Silva, 19 Kasım Çarşamba günü yapılan idmana da çıkmadı.

16 MAÇTA 5 GOL

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon 16 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GÖKHAN KARATAS

